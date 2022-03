La iniciativa presentada en la pasada legislatura por el Gobierno de Jalisco para crear un impuesto verde a empresas, se quedó caduca, porque no se le dio el trámite correspondiente, denunció el coordinador de los morenistas, José María Martínez.

La Ley Orgánica del Congreso establece que una nueva legislatura tiene 60 días para dar trámite a las iniciativas no dictaminadas de una legislatura previa, por lo que al no darle el seguimiento, ésta perdió validez. Esta mañana el gobernador Alfaro envió una carta solicitando que se le diera trámite especial a la propuesta que había presentado, pero a decir de Martínez, esto no es posible:

“Ya la ley es muy clara pues, el 140 establece que después de los 60 días después de haber iniciado la nueva legislatura, si no hay ningún pronunciamiento por parte de algún órgano legislativo, se entiende que ya caducaron”.

La propuesta del gobernador se presentó el 25 de junio de 2020 y establece un gravamen a entes privados que generen emisiones de carbono. (Por Héctor Escamilla Ramírez)