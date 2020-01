Luego de que el INE rechazara entregar al Gobierno de la República los datos biométricos de los 88 millones de mexicanos que integran el padrón electoral, el presidente Andrés Manuel López Obrador, informó que dio la orden de no insistir, ya que este tema no es una prioridad para su administración.

“Pero como no fue atendida la solicitud por el Instituto Electoral, yo le di instrucciones a la Secretaria de Gobernación que no insistiera, que no nos metamos en eso, que este no demos motivo a que se vaya a pensar que tenemos nosotros interés de controlar como en las dictaduras, la situación de cada ciudadano, de cada persona no y como están muy sensibles los del Instituto Electoral, pues no hay que testerearlos, además no es un asunto prioritario”.

Dijo que en su momento se buscará crear la cédula única de identidad cuando haya posibilidades, pero que es un tema que no urge.

(Por Arturo García Caudillo)