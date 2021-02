En la etapa 6 de Villa Fontana Aqua lo que más les falta es agua.

Los vecinos están al borde de la desesperación por la falta de servicios públicos y en el último año se agravó la falta de agua. Temen la situación se complique con la intención de la construir una nueva etapa del fraccionamiento.

Aunque exigieron la intervención de las autoridades, no han encontrado respuesta. Hay tandeos y sólo tienen líquido ocho horas al día. Hablan algunos de los afectados.

“Se raciona de la mañana de siete a 10, a veces a las nueve la cortan, e igual en la tarde la racionan de las seis , seis y media”

“Entonces hay gente que se va a las cinco y media a trabajar ya no le tocó agua, y llegan y aquí los transportes tardan muchísimo porque nada más es una ruta, andan llegando a las 10, ya cuando se está yendo el agua”.

Además del problema del agua, señalan que no ha habido freno al desmantelamiento de viviendas; inseguridad, falta de alumbrado público, transporte y escuelas. (Por Héctor Escamilla Ramírez)