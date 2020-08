Vecinos de la colonia Jardines de los Historiadores desde el sábado pasado no tienen gota de agua, que coincidentemente, la suspensión en el servicio empató con los trabajos privados que una constructora está realizando sobre la avenida Historiadores y la calle Alfaro y Piña.

Los afectados denunciaron que aunque le han pedido al SIAPA y al ayuntamiento revisar esta situación, no han encontrado respuesta. Habla una afectada.

“Vine a ver que estaba pasando y ya me encontré con estas personas y dicen que están haciendo un taponamiento a un tubo que dizque es de ellos aunque atraviesa la calle”.

Aunque los vecinos han cuestionado a trabajadores de la constructora qué es lo que hacen con la red de suministro, ellos se han deslindado de la suspensión en el servicio. (Por Héctor Escamilla Ramírez)