Vecinos de la colonia Jardines de la Paz denuncian que desde hace varios días, diferentes manzanas de esta colonia tapatía se han quedado sin suministro de agua y piden que el SIAPA atienda la situación de inmediato, pues aunque se han hecho reportes, afirman que el organismo no hace nada con el argumento que para ellos, sus equipos les marcan que no hay falla.

Acusaron que el año pasado, las mismas manzanas también habían tenido falta de agua. Habla una afectada:

“Comentan los vecinos que ya han hecho varios reportes, y que al parecer ellos dicen que no hay reporte, que no les aparece ningún reporte de la colonia Jardines de la Paz, el año pasado sufrimos de lo mismo”.

Señalaron que el conflicto del año pasado era porque se estaban haciendo unas obras hidráulicas para un complejo de departamentos en avenida Historiadores, que afirman vecinos eran irregulares. Demandan los colonos se revise si es de nuevo esta situación la causante de la falta de suministro. (Por Héctor Escamilla Ramírez)