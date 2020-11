La Secretaría de Seguridad no ha utilizado el millón de pesos que se asignó en el presupuesto de este año para la compra y uso de brazaletes electrónicos en agresores de mujeres, y que forma parte de las acciones por la alerta de violencia de género.

Durante la Glosa por el Segundo Informe de Gobierno, la secretaria de Igualdad Sustantiva, Paola Lazo Corvera, admitió que los únicos brazaletes que se han entregado son los llamados pulsos de vida, a nivel municipal, para mujeres con órdenes de protección.

“Pero no se han usado, todavía no se ha usado ese recurso, entonces estamos de alguna manera en dialogo -¿Y qué les dicen?- Hasta donde alcanzo a entender porque no he tenido un diálogo más puntual porque como saben tengo menos de tres meses en la Secretaría, es que tenía ahí la situación específica en términos de derechos humanos que había esta cuestión de cómo se puede utilizar sin violentar, digamos, ¿no?, a los posibles agresores”.

En el marco de la Glosa, la diputada priísta, Sofía García Mosqueda, advirtió que no se ha gastado siete de los 23 millones de pesos que se presupuestaron por la alerta de violencia de género. (Por Mireya Blanco)