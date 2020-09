Desde hace dos años no han podido titularse egresados de escuelas normalistas y de posgrado para la formación docente adscritas a la Secretaría de Educación Jalisco. En la dependencia les han dado excusas para no expedirles el documento que van desde estar imposibilitados por el cambio de administración, temas políticos, hasta que son problemas por la actualización de software.

La falta de este trámite ha afectado a casi un centenar de egresados, desde académicamente, porque no pueden aspirar a otros grados, hasta laboralmente, porque tampoco pueden avanzar en los tabuladores salariales. Enrique Casilla, uno de los afectados, relata:

“Todos los que hemos egresado o comenzado trámites a partir de 2018 en los institutos de la SEJ, para formación de magisterio y en las normales no nos han emitidos títulos lo cual pasa como ya comentaba de decenas a probablemente cientos de personas afectadas por esta situación”.

Señalan que, aunque han llegado a pedir a la Dirección de Control Escolar atienda el tema, incluso el mismo secretario, Juan Carlos Flores Miramontes, no han tenido respuesta. (Por Héctor Escamilla Ramírez)