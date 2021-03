Durante la manifestación feminista de ayer, autoridades tapatías y estatales cuidaron al contingente y el Centro de Justicia para las Mujeres, pero no al resto de la gente, denuncian vecinos de la calle Álvaro Alcazar luego que sus departamentos y cuatro vehículos fueron vandalizados al encontrarse frente estas instalaciones gubernamentales.

En el trayecto desde la Normal, manifestantes dañaron parabuses, un banco y las instalaciones del Proulex de la Universidad de Guadalajara sobre avenida Alcalde. Algunas fincas particulares y locales comerciales de Circunvalación presentan grafitis. No obstante es en Álvaro Alcazar donde hubo mayores afectaciones: la fachada del módulo de Correos de México fue destruida y se hicieron pintas en paredes, aunque algunas que no eran parte del Centro de Justicia, sino una estancia infantil y viviendas.

“Dañaron vehículos de ciertos vecinos, sí la vez pasada y ahora también. ¿Ya cuantas manifestaciones le tocan aquí? Llevo tres, dos cuando las declaraciones que vino a dar Kino Díaz y esta de ayer”.

Señalan que aunque el ayuntamiento de Guadalajara ya inició algunas rehabilitaciones, a ellos ni siquiera les han ofrecido ayuda.

(Por Héctor Escamilla Ramírez)