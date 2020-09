Luego de las críticas que lanzó el presidente municipal de Zapopan, Pablo Lemus, durante su informe de Gobierno contra la administración tapatía, el alcalde de Guadalajara, Ismael del Toro, afirmó que no va a caer en confrontaciones, aunque sí señaló que varios datos que presentó su homólogo zapopano están alejados de la realidad.

“Doy cuenta del trabajo que hace mi administración en Guadalajara; asumo con mucha responsabilidad, mucha seriedad, presentó avances; pero no digo mentiras ni me involucro en las mentiras de otro”.

Ante las declaraciones que Lemus iría como coordinador de diputados locales y federales para 2021 y declinaría su aspiración de ser alcalde de Guadalajara, Del Toro negó que le estuvieran allanando el camino político para reelegirse.

El edil aceptó que desea que su administración supere este trienio, pero sin reconocer que se reelegirá para no cometer algún delito electoral. (Por Héctor Escamilla Ramírez)