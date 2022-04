Luego que la más reciente encuesta de percepción sobre inseguridad de INEGI calificó mal a Guadalajara, el alcalde tapatío, Pablo Lemus, explicó que en una revisión no hay elementos que digan con claridad a qué se debe esta caída, pues no se han registrado incidentes de gran magnitud, y afirma, los indicadores de delitos van a la baja.

En una primera revisión lo atribuyen a que la situación de inseguridad de otros municipios recala en Guadalajara:

“En el análisis primario que hemos hecho, es digamos el que Guadalajara pues lleva el nombre de todos los municipios y quiero poner un ejemplo muy sencillo, se han encontrado muchas fosas que se dicen las encontraron en Guadalajara siendo que no están en el municipio de Guadalajara pero nos impacta”.

El edil reconoció desconocer los criterios de aplicación de la encuesta y por qué las variaciones tan fuertes. (Por Héctor Escamilla Ramírez)