Ante dos recientes incendios registrados dentro del vertedero de Matatlán, uno el pasado 27 de abril y otro hoy por la madrugada, el alcalde de Tonalá, Juan Antonio González, afirmó que no habrá tolerancia con los concesionarios y exigirán medidas inmediatas para que estos siniestros no se repitan.

“El día de hoy le dí instrucciones a esta dirección de Protección Civil y Bomberos de que se aperciba y se multe. No puede ser posible que a estas alturas no cuenten con las medidas de protección correspondientes”.

Después de sofocarse el incendio de este miércoles, el área de Verificación Normativa y Vinculación Empresarial detectó que la concesionaria de este vertedero no contaba con las medidas de seguridad ni licencias adecuadas. (Por Héctor Escamilla Ramírez)