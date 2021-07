Las pensiones de oro de entre cien mil y 200 mil pesos mensuales que se entregan en Jalisco son obscenas, por lo que debe investigarse el caso del próximo diputado de Morena, José María Martínez Martínez, quien no solo cotizó supuestamente desde los 13 años, sino que una empresa pagó hasta cuatro millones de pesos por el periodo en que no dio aportaciones voluntarias, asevera la legisladora Mara Robles.

“Yo no estoy diciendo que de entrada sea ilegal, pero sin duda puedo decir con toda seriedad que es ilegítimo. Y me parece que todos los ciudadanos estamos indignados no solo con esa, sino con las pensiones millonarias que son obscenas”.

Se pronuncia por una investigación imparcial, sin efectos persecutorios y transparentes, pero que dejen claro que nadie está por encima de la ley. El expanista “Chema” Martínez se pensionó a los 47 años de edad y a partir del próximo primero de noviembre, será diputado. (Por Gricelda Torres Zambrano)