Con el proceso en medio de la polémica por las múltiples calificaciones que recibieron los interesados en el examen de conocimientos, el Centro Estatal de Control de Confianza demandó al Congreso local que ya le pague las pruebas que aplicó a los aspirantes a tres asientos en el Consejo de la Judicatura.

El Centro informa que aplicó 58 pruebas y que les deben 290 mil pesos por esas evaluaciones.

El secretario general del Congreso local, Salvador de la Cruz Rodríguez, dijo que no han recibido la orden de pagar.

“Una vez que venga la autorización nos ponemos en contacto con ellos, y ya nos van a mandar o una cuenta o a dónde, la verdad yo creo que va a ser al Gobierno del Estado, a la Secretaría de Hacienda”.

De manera oficial no se ha informado cuántos pasaron los exámenes de control de confianza, que es un requisito para ser consejero de la Judicatura, no obstante, algunos aspirantes ya pidieron al Congreso que no se divulguen sus resultados. (Por Mireya Blanco)