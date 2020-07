Vecinos de Huentitán El Bajo sección I y II se reunieron este jueves con personal del Sistema de Tren Eléctrico Urbano para exigir se atiendan sus demandas que presentaron desde hace tres años en torno a la operación del Macrobús, pero que hasta el momento no han sido atendidas.

Entre las demandas está conocer el plan de contingencia de la troncal en caso de accidentes o inundación, porque afirman es constante que dejen varados a los pasajeros ante estos escenarios; modificaciones a la ruta alimentadora A-16; colocar polarizados o malla sombra en las unidades; aumentar el número de unidades, así como las corridas los domingos, entre otras peticiones se incluye atender el tema de los cambios que se comen las máquinas tragamonedas.

Se informó que la reunión será concluida la próxima semana, pero que de no haber acuerdos, los colectivos vecinales no descartan la vía jurídica para que sean atendidos. (Por Héctor Escamilla Ramírez)