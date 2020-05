Vecinos del Fraccionamiento Revolución exigieron que cesen las obras en un enorme predio estatal ubicado en Lázaro Cárdenas, entre la calle Batalla de Zacatecas y Carretera a Chapala, luego que en las últimas dos semanas comenzaron con movimientos de tierra para un proyecto que ni el mismo ayuntamiento de Tlaquepaque estaba notificado.

El predio originalmente, en la administración de Emilio González Márquez, iba a ser sede del fallido proyecto de Ciudad Agropecuaria, posteriormente se dijo a los vecinos que sería un nuevo Parque Metropolitano, pero nunca se concretó. Colonos temen que estén por iniciar un corralón estatal.

La presidenta de colonos, Beatriz Lara Hinojosa, expresó:

“¿Qué está pasando? No hay socialización otra vez, no hay socialización, no nos comunican qué van a hacer. Y la verdad ya merecemos algo digno”.

Los vecinos señalan que cuando construyeron el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses sin consultarlos les perjudicaron gravemente, por lo que de no ser escuchados nuevamente tomarán acciones más severas como cerrar vialidades. (Por Héctor Escamilla Ramírez)