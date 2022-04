La demolición de las 50 viviendas en la zona de Arroyo Seco sólo es parte de un proyecto a largo plazo para mitigar los desbordamientos en esta zona de Zapopan.

Señala el alcalde Juan José Frangie que se han invertido 100 millones de pesos y se requieren 500 millones más para mitigar el problema de fondo, pero lo hecho hasta el momento abonará en el tema.

“Creemos que con esta inversión que se ha venido haciendo a raíz desde el año pasado, esos 100 millones de pesos más esto que se va a meter ayer, aproximadamente 65, con eso debemos en un momento dado no llegue a mayores”.

Frangie afirmó que de las personas que se manifestaron el miércoles en Periférico y los que acudieron a la reunión a Palacio de Gobierno, no eran parte del grupo de desalojados, sino personas preocupadas que se extendiera el radio de desalojos en la zona del arroyo.

“Nosotros estamos en la disposición de dialogar, pero si no dialogar con la gente que lo tiene nada que ver en el asunto”. (Por Héctor Escamilla Ramírez)