Será hasta mayo o junio que los precios del limón pueda estabilizarse. El presidente del Sistema Producto Limón Persa, Justo Camacho Barreto, señaló que se conjuntaron varios factores para este encarecimiento, entre ellos problemas en el principal productor nacional, el municipio de Martínez de la Torre en Veracruz, plagas, exceso o falta de agua en algunos huertos, entre otros. Los intermediarios también metieron mano con la especulación del producto.

“A veces te vas para atrás no, de que te pagan el kilo del limón en 30 pesos y ellos lo quieren vender en, sí, 50, y eso es algo que ¡ay caray! nos ha pegado pero muy duro”.

Explicó el dirigente de los limoneros, que ante el desabasto, muchos están sacando al mercado producto que no ha llegado a su madurez. Al sacar estos limones pequeños y sin jugo llamados torreones, de momento se compensa el desabasto, pero no permite que los huertos alcancen su mejor punto y afecta cosechas en el corto plazo. (Por Héctor Escamilla Ramírez)