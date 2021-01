Aspirantes a candidaturas independientes acudieron al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC) para denunciar que están compitiendo en desventaja para conseguir un espacio en la próxima boleta electoral.

Por un lado denuncian que la app que les dio el IEPC no funciona bien, por otro que la pandemia no les permite realizar la recolección de firmas de forma óptima. Habla Eduardo García Jaime, aspirante al Distrito 10.

“La aplicación se trababa, a veces no los dejaba mandar firmas y aparte la aplicación nos expone mucho al Covid, porque le pide al ciudadano que se quite el cubrebocas para tomar una identificación facial”.

Señalaron que la gente por las restricciones no sale a la calle y aunque van de casa en casa, hay riesgo de contagios de Covid. Esta mañana los aspirantes presentaron un documento para que el IEPC se pronuncie y se toman medidas, entre las cuales se propone una prórroga en la recolección de firmas. (Por Héctor Escamilla Ramírez)