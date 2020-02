A siete años del desastre ambiental en la Presa Valencia, las actividades no se reactivan.

De las 84 familias de pescadores, sólo subsisten 22 en restaurantes y comercios, pues el pescado que se consume ni siquiera es de ahí, sino que se trae de otros cuerpos de agua.

El activista, Ruben Darío del Río, afirma que siguen las descargas ilegales y que lo ocurrido en 2013 no se derivó a miles de litros de melaza que se derramaron, pues no hay contenedor que sea capaz de almacenar esta cantidad, sino a descargas procedentes de fraccionamientos y poblados de la zona.

“Le dije cómo es posible que digan la mentira tan increíblemente, son aproximadamente como 600 trailers almacenados, no existe, no existe el recipiente, les dije, por Internet lo busqué y es un recipiente que debe ser visible en internet, no existe en ninguna parte del municipio, aguas arriba de la presa”.

El activista señaló que la presa aun está clasificada como de uso agrícola y mientras eso prevalezca, justificarán nutrir el agua de desechos orgánicos y melaza, pese al daño ambiental que esto implica. (Por Héctor Escamilla Ramírez)