La denuncia penal que interpuso el presidente de los diputados, Sergio Gutiérrez Luna, sólo le dará más excusas al INE para retrasar la realización de la revocación de mandato, dice el titular del Ejecutivo Federal, Andrés Manuel López Obrador.

“Pues yo pienso que debe ser la Corte, el Poder Judicial, tanto el Tribunal Electoral como el Poder Judicial que resuelva, no penalizar nada, y lo demás pues no lo considero conveniente. Pienso incluso que sirve para que tengan más excusas los consejeros y demoren más el proceso y no cumplan con su responsabilidad. Pero desde luego, es un asunto del Poder Legislativo con el Poder Judicial. Tú me pediste mi opinión y yo la estoy dando como ciudadano”.

Y destacó la participación ciudadana en este proceso, ya que se recabaron diez millones de firmas, las cuales ahora tocará al INE validar. (Por Arturo García Caudillo)