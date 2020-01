El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell acusó que la farmacéutica Pisa amenazó con no distribuir fármacos contra el cáncer no sólo al Gobierno, sino a instancias privadas.

El funcionario dijo que la empresa ya empezó a chantajear a entidades privadas de que no entregará medicamentos y a culpar al Gobierno que no realiza esta acción porque no se pueden liberar líneas de producción. (Foto: Archivo)