El PRI denunció ante la Fiscalía General de la República a 20 funcionarios públicos, incluidos la Jefa de Gobierno y los secretarios de Relaciones Exteriores y de Gobernación, por participar en actos proselitistas, así lo informa el presidente del Tricolor, Alejandro Moreno.

“Por ello, ahora exigimos a la Fiscalía General de la República que imponga las sanciones correspondientes. Lo que estamos viendo es inédito, los funcionarios públicos más importantes del Gobierno Federal y de los gobiernos estatales de Morena están realizando actividades ilegales y entre ellos están peotegiéndose para no ser sancionados”.

Y si la FGR no atiende esta denuncia, entonces recurrirá a instancias internacionales. Asimismo, tras revelarse supuestos audios en los que aparentemente comete actos de corrupción, Moreno Cárdenas aseguró que se trata de actos de intimidación y por tanto no dejará el país y enfrentará cualquier acusación en su contra. (Por Arturo García Caudillo)