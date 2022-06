Aunque lo denunció desde la sesión pasada del pleno, la regidora de Guadalajara, Candelaria Ochoa, acusó omisiones del ayuntamiento de Guadalajara para atender un caso de hostigamiento sexual contra una empleada municipal.

La afectada es del Área de Aseo Público, quien ha sido acosada por un trabajador de esa misma dependencia y desde hace siete meses ha presentado oficios ante la Contraloría Ciudadana y la Sindicatura, sin embargo no ha habido ninguna sanción. Habla la regidora.

“Que me han contestado que como no tiene plaza, que como no es de base, que como ya cambiaron de lugar al sujeto, entonces no hay problema”.

Acusó la regidora que el agresor no ha recibido ninguna llamada de atención ni sanción administrativa pese a lo reiterado de sus actos. (Por Héctor Escamilla Ramírez)