El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, Santiago Nieto, informó que la dependencia a su cargo presentó denuncias en contra de un ex administrador aduanal de Baja California y dos agentes de aduanas de Veracruz y Yucatán, por presuntos actos de lavado de dinero.

“Hemos hecho una revisión de los 49 administradores aduanales y se encontró algunos casos en los que en el modelo de riesgo parecían con una calificación alta, es decir con un posible caso de lavado de dinero, y esto ha motivado la presentación ya de dos denuncias en el caso de Tuxpan y el caso de Progreso, y una tercera de un agente aduanal, ¿no?, de un ex administrador en Mexicali”.

Por otro lado, explicó que hasta el momento se han interpuesto dos denuncias relacionadas con el ex secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, preso en Estados Unidos, y en contra de su brazo derecho, Luis Cárdenas Palomino, quien fuera encargado de seguridad regional de la policía Federal. (Por Arturo García Caudillo)