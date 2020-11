Por los presuntos delitos de concusión y uso ilícito de atribuciones y facultades, la diputada de Morena, Norma Valenzuela Álvarez, presentó una denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción contra el gobernador del Estado, Enrique Alfaro Ramírez; el titular del Sistema de Tren Eléctrico Urbano, Rolando Valle Fabela y al titular de la Secretaría de Transporte, Diego Monraz Villaseñor, esto por las alcancías en unidades de transporte público que no entregan cambios a los usuarios.

“Por congruencia a este tema y que llevamos 15 meses que fue la primera vez que pedí que se tomaran cartas sobre el asunto sobre este tema, el cual, se nos ha ignorado, no me quedó de otra más que presentar esta denuncia que les estoy informando”.

La legisladora argumentó que estos funcionarios han desatendido acuerdos aprobados por el Legislativo e incluso recomendaciones de la Comisión Estatal de Derechos Humanos para resolver esta situación. (Por Héctor Escamilla Ramírez)