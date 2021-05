El señor Chrístian acusa a oficiales de la Policía Municipal de Jocotepec de abuso de autoridad y de lesionar a su hijo, de 16 años de edad, quien se encontraba en el malecón junto con otros jóvenes el pasado 19 de mayor, cuando llegaron los uniformados a amedrentarlos.

Debido a que algunos de ellos corrieron, los oficiales les ordenaron detenerse y, al no hacerlo, les dispararon impactando al adolescente en uno de sus dedos de la mano

Herido, el menor fue sometido de forma violenta, según explica su papá.

“Entonces, dice, el policía yo pensé que se iba a detener o algo, pero no. Dice, todavía fue y me agarró del pezcueso y me retachó en una malla y todavía me dijo, que si me sentía muy, muy, vulgarmente pues, que si me sentía muy de huevitos, dice y me empezó a golpear todavía en la cara”.

El menor contó a su padre que el policía lo soltó cuando vio que sangraba de su mano.

Su familia lo trasladó a cruz verde del municipio y de ahí fue derivado al Instituto de Cirugía Reconstructiva, donde le realizaron una primera intervención, con la advertencia de que el adolescente podría perder la movilidad del dedo en caso de que no sane adecuadamente. (Por Aníbal Vivar Galván)