Como si se tratara de algún personaje cómico de la televisión, algunos agentes de tránsito que participan en los operativos contra motociclistas aplican más que el reglamento, la ocurrencia, como le sucedió a Daniel, motociclista a quien primero lo pararon por dar vuelta sobre la ciclovía de avenida Guadalupe, pero como este argumento no pegó, le aplicaron otros.

“Me pararon por falta de chaleco nada más, ya independientemente de eso mostré mis documentos y me salió la muchacha con que mi licencia era falsa y me retuvo la moto, me la quito -¿Y tu licencia es falsa realmente?- Ella fue lo que me dijo, me la quitó”.

Motociclistas reconocen que el no traer casco o falta de documentación es infracción, pero el carecer de chaleco azul o no parecerse al de la foto de la licencia, eso suena ya más bien a operativo recaudatorio. (Por José Luis Jiménez Castro)