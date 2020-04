Debido a que se integraron a un nuevo sindicato, luego de los cambios en la Ley General de Salud, once trabajadores de la Región Sanitaria número 10 de la Zona Metropolitana de Guadalajara reciben acoso laboral y la retención de su salario desde hace tres quincenas, señala Margarita Terán Hernández, dirigente estatal del Nuevo Sindicato de Trabajadores del Sistema Nacional de Salud.

“Los compañeros afectados son de diferente índole, los que están siendo afectados en cuestión, en cuestión de percepción salarial están con procedimiento de amparo, ahorita once compañeros, sin embargo, ahorita me están notificando que hay otro número de compañeros trabajadores que se vieron afectados en esta quincena”.

Denuncia que al personal médico de este nuevo sindicato se le discrimina y por ejemplo no se ha cumplido con la medida de enviar a su casa a trabajadores con enfermedades crónica degenerativas en medio de la contingencia sanitaria. (Por Claudia Manuela Pérez)