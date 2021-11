Vecinos de comunidades de Amatitán, Tequila y El Arenal denunciaron que igual que el basurero que se ubica en Huaxtla, municipio de Tala en el borde del bosque de La Primavera, hay cuando menos otros 11 vertederos de desechos sólidos en la región Valles que incumplen las normas ambientales y generan graves daños a la salud, pues son espacios a cielo abierto, con derrames de lixiviados a mantos acuíferos y emanación de gases.

Elizabeth Chávez, vocera de ejidatarios de la zona, afirmó que muchos campesinos y habitantes de estos poblados han sido amenazados para que no denuncien las irregularidades en la operación de estos basureros:

“Pedimos a las autoridades especializadas en la materia su inmediata y oportuna intervención para frenar este ecocidio que se ha detectado en diversos puntos de la región Valles”.

Los quejosos afirman que son miles de pobladores de los tres municipios que son afectados por la mala operación de los once vertederos que reciben desechos domiciliarios y no dudan, otro tipo de materiales peligrosos. (Por Héctor Escamilla Ramírez)