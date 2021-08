Dueños de talleres denunciaron que el nuevo modelo de verificación vehicular ya presenta actos irregulares, como venta de hologramas originales y piratas, así como líneas de verificación desplazadas para realizar las pruebas, cuando estas no deberían moverse porque en teoría se encuentran calibradas.

El presidente de Talleres Acreditados Independientes de Jalisco, Jaime Aldrete, expresó.

“Ahorita con este nuevo tema de la verificación móvil, nosotros le pusimos VIP, porque es 500 pesos más otros 300 por llevarte el aparato, eso es otra total simulación puesto que los dinamómetros no se deben de mover del suelo, para eso son dinamómetros”.

Recalcó la desorganización en las citas para verificar y el programa en sí, al señalar que algunas personas las están mandando hasta octubre o noviembre porque son apenas 11 líneas de verificación que no se dan abasto y cuya carga aumentará conforme nuevos números de placas se sumen a la obligatoriedad. (Por Héctor Escamilla Ramírez)