Convertida en prácticamente un lunar entre la Expo Guadalajara y el Mercado de Abastos, la Unidad Habitacional Mariano Otero con más de 35 años, es una de las zonas más inseguras de la ciudad en estos momentos.

En el último año los asaltos a mano armada, los robos a los departamentos y los cristalazos a vehículos estacionados no han parado, vecinos sospechan de paracaidistas que han llegado en el último año a la colonia:

“Queremos vigilancia y queremos que nos retiren a toda esta gente de aquí porque están asaltando, ya no puede uno salir en la noche nos da miedo, ni en la noche, ni en el día, ni a ninguna hora, ya tiene no qué tendrá dos años, un año, dos años/…Pues esta horrible para no poder dormir sin que irrumpan en tu casa mientras duermes esta de la fregada/…¿Se metieron a tu casa?/…Si mientras dormía”.

Y a pesar de que se ubica prácticamente frente a Expo Guadalajara, la Unidad Habitacional Mariano Otero hoy por hoy es una de las zonas más inseguras de la ciudad. (Por José Luis Jiménez Castro, Foto: Juan Martínez)