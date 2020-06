El sindicato mayoritario de trabajadores del ayuntamiento de Guadalajara denunció que se han registrado brotes de Covid-19 dentro de las oficinas municipales, pero no se han tomado las medidas adecuadas para evitar estos contagios.

El dirigente sindical José Miguel Leonardo Cisneros, acusó que mientras los negocios que buscan reactivarse hay muchas exigencias, estas no se replican en las oficinas gubernamentales.

“Pero el tema con los trabajadores sí es muy importante, porque no podemos hacer dentro del Gobierno municipal exigirle a los comerciantes el tema de la sanitización, el tema de los protocolos para el ingreso de la gente a comprar y dentro del ayuntamiento de Guadalajara no tener los protocolos necesarios, las medidas de seguridad e higiene”

Señalaron que en la dirección de Parques y Jardines ya hay cinco casos confirmados de Covid-19; mientras que en adquisiciones, Comude, Inspección y Vigilancia, Obras Públicas y el área fitosanitaria también hay pacientes que dieron positivo a las pruebas. (Por Héctor Escamilla Ramírez)