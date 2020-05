Una verdadera burla para el usuario del transporte urbano son las famosas maquinitas para cobrar los 9:50 del pasaje.

Pues aparte de que no devuelven los 50 centavos, algunas rutas de camiones cobran once pesos de manera por demás arbitraria.

“Me subí al camión y decía 9.50 y cuando me subí le dije al chofer que si no traía la maquinita para echarle los 9.50 y me dijo que no, y yo le di las 9.50 a él y me dijo no, estamos cobrando once y me enseñó el boleto. Y le dije pero en el vidrio dice 9.50 y me dice no, es once y me dio el boleto con once pesos -¿Qué ruta es esa?- 187 River de Tlajomulco a la Central Nueva”.

Así se burlan del pasaje los camioneros del transporte urbano ante la mirada complaciente de las autoridades. (Por José Luis Jiménez Castro / Foto: Juan Martínez)