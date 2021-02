Denuncia la senadora panista Xóchitl Gálvez, que en el marco de la construcción del Tren Maya se está llevando a cabo un ecocidio en el sur-sureste del país.

“Es un ecocidio lo que está empezando a pasar en la zona de Quintana Roo. La entrada del ejército es justamente para meter presión a las comunidades indígenas y que no se atrevan a manifestarse, ni a oponerse a este tren maya. Los 19 polos de desarrollo que pretenden hacer en esta zona están siendo ocultados, la información no es pública. El titular de Fonatur, Jiménez Pons, pues es un corrupto porque sabe de antemano que van a expropiar terrenos a costa de centavos para poder vendérselos a los grandes capitales”.

Se requiere una investigación a fondo, añade, porque esta situación no sólo afecta a las comunidades indígenas de Quintana Roo, sino también a las de Campeche y Yucatán. (Por Arturo García Caudillo / Foto:Cuartoscuro)