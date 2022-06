Continúan apareciendo testimonios de personas que se quejan de abusos por parte de las empresas de grúas que están recaudando más que el propio Gobierno Estatal con los operativos de la Policía Vial.

Es el caso de Daniel a quien la semana pasada le recogieron su motocicleta porque se le había caído una placa.

“La grúa mil 390 pesos ya con IVA -¿Cuántas motos calculas tu que habrán subido a la grúa?- En la que iba mi moto fácil 20 motocicletas -¿Y suponemos a cada una le cobraron la misma cantidad?- No, va dependiendo del tamaño; incluso, había una 750 que le cobraron mil 890, lo que me comentó el operador”.

Otra de las cuestiones que los ciudadanos no se explican es que en los corralones sí aceptan el pago de fotocopias y el pago de las grúas incluso con tarjeta de crédito, pero es imposible liquidar ahí los días de estancia del vehículo en el encierro. (Por José Luis Escamilla)