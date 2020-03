Aunque las autoridades recomiendan a la ciudadanía mantener medidas higiénicas para enfrentar la propagación del Covid-19, en la colonia Lomas del Mirador en Tlajomulco es difícil que puedan aplicar estas acciones.

En esta populosa colonia sólo hay agua de siete a nueve de la mañana, por lo que debe ser almacenada por los vecinos para utilizarla a lo largo del día. Si alguien salió a trabajar y no llenó sus cubetas, deberá arreglárselas para subsistir. En ocasiones la presión no sólo es baja, sino que se suspende el servicio totalmente.

“Llega a las siete de la mañana, a veces más temprano y se va a las nueve, 10 de la mañana ya no hay ni una gota de agua, todos los días”

“Bueno, yo vivo en un edificio en planta baja, es posible que quizás yo en el día tenga poquita pero de ahí puedo hacer mis cosas pero presión para bañarte, para lavar, nomás es de una a dos horas”.

Autoridades han señalado que cuando se construyó este fraccionamiento, los pozos nunca tuvieron capacidad más que para atender 10 por ciento de la demanda de agua en la zona. (Por Héctor Escamilla Ramírez)