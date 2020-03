De qué sirve que en el Instituto Dermatológico haya filtros sanitarios a la entrada si en los baños no hay ni jabón, lamenta la señora Lupita paciente de esta clínica:

“Le dicen lávese las manos y que no se junte mucho con las personas ahí, pero usted entra al baño no hay papel, no hay jabón entonces cómo”.

En otras ocasiones, dice, el Dermatológico se ha quedado sin agua en los baños. (Por José Luis Jiménez Castro)