La fracción de Morena en el Ayuntamiento tapatío pedirá a la Contraloría Ciudadana investigue el cumplimiento contractual de la empresa Megatoilet SA de CV que cuenta con la concesión para la operación de los baños de mercados municipales.

En 2016 la empresa ganó la concesión de los sanitarios de 60 mercados y en 2020 se documentó que decidió regresarle 35 de ellos al municipio por no representarle negocio, a pesar que durante cuatro años nunca los mejoró.

Pese al incumplimiento el contrato se mantuvo vigente.

El regidor, Salvador Hernández, señaló otras anomalías, como que la empresa no entrega comprobante a los usuarios de los baños y en ocasiones son atendidos por menores de edad, o se encuentran en malas condiciones.

“De entrada evaluar y ver si efectivamente están se están cumpliendo las condiciones y si no se están cumpliendo pues replantearlo”.

A decir del regidor, el contrato señala que 10 por ciento de los ingresos serán para reinvertirse en las instalaciones de los mercados y deberán dotar de baños públicos a los tianguis, pero afirman, no se cumple la contraprestación. (Por Héctor Escamilla Ramírez)