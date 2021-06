La crisis interna en Morena Jalisco se agrava y tras de los resultados electorales, militantes de esta fuerza política denuncian malos manejos financieros por parte de los responsables de la campaña en la entidad, pues acusan que dinero de prerrogativas que iban a ser destinados para los candidatos nunca les llegó.

Hay señalamientos directos contra la delegada del CEN en Morena, Yeidckol Polvensky. Mientras la delegada tenía eventos con los ganadores de municipios y regidurías en el salón de un hotel, en otro salón la acusaban de corrupción. Habla Jorge Carlos Ruiz, de la Contraloría Ciudadana Independiente;

“25 millones de pesos en recursos que no se sabe donde están, y que los mismos compañeros de Morena, la administración que no tenemos un titular de finanzas, pues tenemos de que no se les entregó”.

Acusaron que los apoyos que recibieron los candidatos fue en especie y de mala calidad. Expresaron que presentarán las denuncias por este supuesto mal manejo de los recursos públicos. (Por Héctor Escamilla Ramírez)