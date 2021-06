En el Ayuntamiento de Tototlán otra funcionaria municipal fue instigada por el actual presidente municipal interino, Juan Manuel Lara Casillas, para que no denunciara que fue acosada sexualmente por su superior, el Secretario del Ayuntamiento, a pesar de que incluso hubo tocamientos sexuales.

Este nuevo caso de acoso sexual lo explica la coordinadora de Cladem, Guadalupe Ramos Ponce.

“Y es un caso donde ella denuncia acoso, la Contraloría de nueva cuenta no avanza en la investigación del mismo y, de nueva cuenta, el Presidente Municipal actual, la llama para confrontarla con quien ella está denunciando como agresor, que es el Secretario del Ayuntamiento, y otra vez la conmina a que retire la queja, la denuncia”.

De acuerdo con Ramos Ponce, la única diferencia con el caso anterior, denunciado a principios del año, es que ahora a la nueva víctima no la dejaron entrar con celular a la reunión para que no grabara. (Por Aníbal Vivar Galván).