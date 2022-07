Vecinos del Parque San Rafael acusaron que el SIAPA no reveló información esencial a los regidores de Guadalajara durante la reunión que sostuvieron esta semana en el ayuntamiento tapatío en torno a la construcción de un colector pluvial en el área verde.

Acusan que a Carlos Torres Lugo, titular del organismo, se le pidieron evidencias de los permisos y estudios ambientales y mandó a regidores a pedirlo por transparencia, información que afirman, luego es negada o entregada incompleta. Habla Gabriela Cervantes, representante vecinal:

“Y dicen que mentimos cuando ellos son los que mienten, primero en su publicidad dicen que no iban a dañar el arbolado cuando talaron más de 700 árboles y los trituraron. Hablan de que trasplantaron 63 especímenes de árboles en el vivero de Guadalajara, pues queremos que nos lo muestren porque no hay nada”.

Los vecinos del Parque San Rafael están organizando un día de campo este sábado dentro del área verde en señal de resistencia a la construcción del colector. (Por Héctor Escamilla Ramírez)