La diputada de Hagamos, Mara Robles, denunció opacidad para dar a conocer al Legislativo la propuesta no solicitada de la empresa que pretende ser coinversionista para el proyecto de la Línea 4 el Tren Ligero.

El gobernador, Enrique Alfaro, aseguró que el pasado viernes recibió dicha propuesta no solicitada de la empresa Mota Engil para invertir los cinco mil millones de pesos que requiere la obra y la envío al Sistema de Tren Eléctrico Urbano para su revisión, pero a decir de Robles, dicha dependencia afirmó que no tiene esta información.

Robles lamentó que las fracciones políticas del Congreso aprueben esta vinculación público privada sin conocer el documento a fondo.

“De tal manera que nosotros ni siquiera conocemos el proyecto y seguramente ya están pensando en darnos un madruguete para aprobarlo y peor aún, ya hasta se sabe que la empresa es una empresa efectivamente cuestionada por escándalos de corrupción, pero que les extraña si el gobierno federal y el gobierno estatal ya tienen un acuerdo”.

Acusó que si Siteur escondió el documento que le envió el gobernador, se estaría violando la Ley de Transparencia. (Por Héctor Escamilla Ramírez)