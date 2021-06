Vecinos y comerciantes del Barrio de Mexicaltzingo denuncian la poda que esta tarde realiza el Ayuntamiento de Guadalajara en el jardín de este lugar solo para que se vean las luminarias que recién colocaron aún y cuando debido al pleito legal que traen entre ambas partes se había prometido no meter mano al jardín.

Esto señala una de las comerciantes.

“Desde un principio cuando iban a poner las luminarias se les informó que respetaran los espacios de los árboles, ellos dijeron que no iba a haber ningún problema, pero parece ser que ahorita es la excusa que están poniendo, de que por el hecho de que los árboles están estorbándoles a las luminarias, pues están procediendo a podarlas”.

Señalan que para realizar esta poda en el Jardín de Mexicaltzingo, el Ayuntamiento de Guadalajara no presentó ningún documento que lo avale. (Por José Luis Jiménez Castro)