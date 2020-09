El PRI Zapopan denuncia la compra irregular de 94 patrullas en el municipio. Su dirigente, Armando Orozco asegura que no se seleccionó a la mejor oferta, además de que el vendedor presentó documentación falsa.

“Pues el ganador de las actuales patrullas no cumplía con ninguno de los requisitos, al grado que hubo ganador, hubo ganador en documentos y no se la hicieron válida y una persona que no cumplía con absolutamente nada fue el ganador, y lo más preocupante, que a parte de dejarlo avanzar en el proceso, entrega documentación falsa… es una carta de fabricante, la carta de fabricante es la garantía que te da cualquier empresa para que puedas hacer válida la garantía”:

Agrega que el municipio gastó un millón de pesos en cada patrulla, pero están cotizadas en el mercado en 600 mil, por lo que hay un sobre precio. (Por Claudia Manuela Pérez)