Continúan los problemas en el sistema para tramitar la pensión en varias clínicas del Seguro Social.

Derechohabientes son regresados y si bien les va sólo los anotan.

“Pienso que sí tiene algo que ver porque la señorita que atiende la ventanilla cinco y seis es una sola y está ahorita dando razón a las personas que estaban aquí”.

“-¿Por qué no las están dando, hasta cuándo?- Pues hasta que llegue el sistema -¿Hoy no hubo?- Hoy no, despidieron a varios”.

Según empleadas de la Clínica 171 del Seguro Social en Las Águilas, el sistema podría restablecerse hasta el próximo 20 de diciembre. (Por José Luis Jiménez Castro)