Conforme pasan los días aumentan los señalamientos de fallas en los programas de ayuda del gobierno de Jalisco, tal es el caso de Abraham Pérez de 39 años.

Se inscribió en la página planprotege.jalisco.gob.mx y acudió a la entrevista al Centro de la Amistad Internacional. Pasó sin problemas los filtros y firmó una carta compromiso de trabajar en un Call Center en cuanto lo llamaran, ya pasaron 15 días y nadie le da mayores informes.

“El dos de abril fui a la cita, me mandaron un mensaje de texto para presentarme el 2 de abril, pero hasta la fecha me dijeron que eran 48 horas iba a caer un mensaje de texto para recoger una tarjeta, pero no me ha llegado nada, después hablé por teléfono ahí y ya volví a marcar y ya me dijeron que me esperara una semana entre lunes y martes, ya llegó lunes y martes y no me han depositado nada, ya pasó una semana más y tampoco pasó nada”.

Agrega que se siente engañado por la autoridad y muchos están en la misma situación. (Por Claudia Manuela Pérez / Foto: Cuartoscuro)