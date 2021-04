En Cruz Roja Delegación Guadalajara es necesario firmar un pagaré si un enfermo o el familiar de éste es dado de alta o es trasladado a otro hospital, y no se puede cubrir la totalidad de la cuenta del material consumido o de los gastos médicos.

Este fue el caso del señor Jesús, quien a principios de diciembre pasado requirió llevar a su hermano a las instalaciones cercanas al Parque Morelos, por complicaciones con la diabetes. A su consanguineo le amputaron un pie, lo dializaron y le estuvieron dando tratamiento para el riñón.

El señor Jesús pagó la cirugía y estuvo costeando los medicamentos diarios, luego le informaron que su hermano había mejorado y se lo podía llevar a casa, pero tenía que pagar más de 18 mil pesos.

“Cuando me lo dieron de alta me hicieron una cuentonona que les digo, no alcanzo a pagarles, tengo tanto, se los puedo dejar. Y accedieron a hacerme el documento, quedé de pagar en 15 días, nomás que no se pudo porque falleció mi hermano y tuve más gastos”.

Por el costo, total y la manera de cobrarle, el señor Jesús consideró que ir a Cruz Roja es casi lo mismo que acudir a un hospital privado. (Por Aníbal Vivar Galván)