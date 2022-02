En espera de conocer a fondo la propuesta, la regidora de Morena en el ayuntamiento de Guadalajara, Mariana Fernández, acusó que las políticas que se implementen en materia de seguridad no deben criminalizar a un grupo en particular de la sociedad, en este caso a los motociclistas, ello en referencia la iniciativa del regidor Luis Cisneros de restringirles el acceso a algunas zonas de la ciudad.

“Si, pero el que tu les quites las motos no significa que la gente va a dejar de delinquir, eso no inhibirá a los delincuentes. Hay que ser de verdad muy claros en esto… la gente, yo me acuerdo que en el Congreso, cuando se discutió la iniciativa de no pueden andar tres en moto, las motos sandwich, que nosotros votamos en contra decíamos ‘a ver la gente anda en moto por una necesidad’, si la gente pudiera andaría en una Suburban”.

Señaló la edil que este tipo de iniciativa pueden considerarse elitista, inconstitucional o violatoria de derechos humanos y por tanto se requieren otras estrategias como aumentar el patrullaje o contratar un número mayor de policías. (Por Héctor Escamilla Ramírez)