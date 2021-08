Don Manuel Gutiérrez tiene 65 años y hace mes y medio se anotó en la Secretaría de Bienestar al programa 65 y Más.

Dice que lo apuntaron en una libretita blanca y con pluma.

A mes y medio de aquel registro y al ver que no lo llamaban Don Manuel hoy regresó a preguntar qué es lo que pasaba y esto le dijeron.

“Que me iban a llamar -¿Otra vez?- Otra vez -¿Ya le habían dicho eso, no?- Sí”.

Moraleja: en la Secretaría de Bienestar de nada sirve anotarse para el programa 65 y Más si nuevamente se tienen que anotar. (Por José Luis Jiménez Castro)