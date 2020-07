La lluvia del pasado lunes dejó severas afectaciones a los vecinos de la calle Acueducto en Loma Bonita Ejidal.

El agua se metió a una docena de casas y alcanzó en algunas de ellas los 80 centímetros, habitantes perdieron todos sus pertenencias.

Bomberos ayudaron a sacar el agua, pero a diferencia de lo ocurrido en Jardines de Santa María, aquí no ha llegado la ayuda del DIF Tlaquepaque.

Aunque han intervenido esta calle en al menos tres ocasiones para evitar los anegamientos, las obras han sido insuficientes.

Vecinos cometan.

“Pues yo tengo cuatro años viviendo aquí y es la segunda vez que me inundo, aquí vivía a media cuadra y también me inundé”.

“Pues inundando y aquí no tan inundado, la ves que arreglaron, pues ahora queda inundado aquí de este lado y cuando llueve pues obviamente agarra corriente”.

La calle Acueducto forma una cuneta y represa a causa de un parque lineal a mitad de la calle y las casas quedan a desnivel, si a eso se suma la cantidad de basura que arrastró el agua, se originó la severa inundación. (Por Héctor Escamilla Ramírez)